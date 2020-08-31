У польському Білостоці від вибуху в житловому будинку загинули чотири людини

Чотири особи, в тому числі дитина, загинули в результаті вибуху в житловому будинку у місті Білосток на північному сході Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Трагедія сталася в триповерховій будівлі. Поки невідомо, що стало причиною вибуху. Не виключено, що вибухнув газ. За неофіційною інформацією, в будинку повністю відкрився головний газовий клапан.

Пожежники отримали повідомлення про вибух через п'ять хвилин після полудня у понеділок.

Будівля в результаті вибуху була частково зруйнована, вилетіли вікна, зовнішні двері, всередині сталася пожежа, розповів представник пожежної служби Павел Островський.

фото TVN24

"Пожежники винесли з будівлі чотирьох осіб: трьох дорослих і одну дитину - дівчинку близько 10 років. Їх передали у відділення невідкладної допомоги. Швидка почала реанімацію. На жаль, відновити життєдіяльність цим людям не вдалося", - сказав Островський.

На місці події працюють слідчі, які мають встановити обставини трагедії.