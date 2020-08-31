В польском Белостоке от взрыва в жилом доме погибли четыре человека

Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате взрыва в жилом доме в городе Белосток на северо-востоке Польши.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Трагедия произошла в трехэтажном здании. Пока неизвестно, что стало причиной взрыва. Не исключено, что взорвался газ. По неофициальной информации, в доме полностью открылся главный газовый клапан.

Пожарные получили сообщение о взрыве через пять минут после полудня в понедельник.

Здание в результате взрыва была частично разрушено, вылетели окна, наружные двери, внутри произошел пожар, рассказал представитель пожарной службы Павел Островский.

Фото TVN24

"Пожарные вынесли из здания четырех человек: трех взрослых и одного ребенка - девочку около 10 лет. Их передали в отделение неотложной помощи. Скорая начала реанимацию. К сожалению, восстановить жизнедеятельность этим людям не удалось", - сказал Островский.

На месте происшествия работают следователи, которые должны установить обстоятельства трагедии.