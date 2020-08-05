Президент Франції у четвер вилітає до Лівану у зв’язку з вибухом у Бейруті

Президент Франції Еммануель Макрон у четвер вирушить до Лівану у зв’язку з вибухом у Бейруті.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють низка французьких ЗМІ, серед яких BFM TV.

Як повідомляють у пресслужбі Єлисейського палацу, Макрон зустрінеться "з усіма політичними діячами" країни, серед яких президент Мішель Аун та прем’єр Хассан Діаб.

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Раніше Франція вже заявила, що відправить Лівану гуманітарну допомогу у зв’язку з надзвичайним вибухом у столиці Бейруті.

З допомогою до столиці Лівану мають вилетіти три військові літаки.

"Сьогодні до Бейрута вилетять три військові літаки: один із Марселя з медичною командою, ще два - із 25 тоннами гуманітарної допомоги та командами фахівців від міністерства внутрішніх справ", - повідомив міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан.

Як відомо, у вівторок ввечері в порту ліванської столиці Бейрута стався великий вибух. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у будинках по всьому місту та перекинула автомобілі.

Внаслідок вибуху за останніми даними загинули понад 100 осіб та близько 4 тисяч отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що вибухнули 2750 тонн нітрату амонію, які зберігалися в порту 6 років. Небезпечний вантаж прибув у столицю Лівану на кораблі Rhosus, який належить російському підприємцю Ігорю Гречушкіну.

За останніми даними, вибух залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки оцінюють у понад $3 млрд.

Європейський союз активував механізм цивільного захисту на прохання Лівану, щоб допомогти в ліквідації наслідків руйнівного вибуху в Бейруті та відправляє туди 100 фахівців з необхідним обладнанням та собаками.