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Лукашенко заявляє, що у Білорусі затримали "кількох осіб з паспортами США"

Четвер, 6 серпня 2020, 14:23

Президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що в країні затримали "деяких осіб з американськими паспортами", дружини яких нібито працюють у Держдепі США.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на білоруське державне агентство БЕЛТА, про це він сказав на сьогоднішній нараді, присвяченій обговоренню безпеки виборчої кампанії.

Заява Лукашенка пролунала у контексті промови про те, що проти країни "йде гібридна війна", але держава "не допустить дестабілізації під час виборів" і вже було затримано низку осіб, які мали таку мету.

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"Мова не тільки про затримання членів приватної воєнної компанії (Вагнера)... ЗМІ лякають нас, що нас тут хочуть захопити американці, натовці. Деяких людей затримали з американськими паспортами, одружених з американками, які працюють у Держдепі. Але їх з багнетами напереваги захищають російські керівники", - заявив президент.

Будь-яких інших деталей про затримання та про яких "російських керівників" йдеться, Лукашенко не згадує.

"Не важливо, американець, держдеповець, належність до демократичної партії… Брали участь у передвиборчій кампанії в Росії, отримали за це хороші гроші. Сьогодні хайпуються на території Білорусі. Я думаю: американці зараз їх почнуть захищати. Нічого подібного. Гроші застилають очі, позеленіли від цих грошей: хто платить, за того і співають", - додав він.

Нагадаємо, президентські вибори у Білорусі мають відбутися цієї неділі, 9 серпня.

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