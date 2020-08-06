Лукашенко заявляет, что в Беларуси задержали "нескольких человек с паспортами США"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране задержали "некоторых лиц с американскими паспортами", супруги которых якобы являются сотрудницами Госдепа США.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на белорусское государственное агентство БЕЛТА, об этом он сказал на сегодняшнем совещании, посвященном обсуждению безопасности избирательной кампании.

Заявление Лукашенко прозвучало в контексте речи о том, что против страны "идет гибридная война", но государство "не допустит дестабилизации во время выборов" и уже задержали ряд лиц, которые имели такую ​​цель.

"Речь не только о задержании участников частной военной компании (Вагнера) ... Средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе. Но со штыками наперевес их защищают российские руководители", - заявил президент.

Каких-либо других деталей о задержании и о каких "российских руководителей" идет речь, Лукашенко не упоминает.

"Не важно, американец, госдеповец, принадлежность у тебя к демократической партии… Участвовали в предвыборной кампании в России, получили за это хорошие деньги. Сегодня хайпуются на территории Беларуси. Я думаю: американцы начнут их сейчас защищать. Ничего подобного... Деньги застилают глаза, позеленели от этих денег: кто платит, за того и поют.", - добавил он.

Напомним, Президентский выборы в Беларуси должны состояться в это воскресенье, 9 августа.

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