У Мінську за два дні до виборів тисячі людей зібралися підтримати суперницю Лукашенка

У Мінську тисячі людей прийшли на зустріч з опозиційною кандидаткою у президенти Світланою Тихановською.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу "Радіо свобода".

Тисячі людей увечері 6 серпня зібралися в Київському сквері у Мінську для зустрічі з кандидаткою у президенти Світланою Тихановською.

У день, на який був анонсований концерт-мітинг Тихановської, влада зайняла усі майданчики Мінська іншими заходами. Щоб вийти із ситуації, Тихановська оголосила, що відвідає один з офіційних заходів - День відкритих дверей заходів додаткової освіти, що проводився в Київському сквері.

Близько 19:00 у сквері зібралися кілька тисяч людей.

Саундтрек на офіційній сцені заходу несподівано змінила пісня Віктора Цоя "Перемен", люди привітали її оплесками. З’ясувалося, що пісню свідомо увімкнули двоє звукотехніків, відповідальних за музичний супровід заходу - співробітники Будинку дітей та юнацтва. Вони сказали кореспондентам, що очікують за це звільнення.

Люди, які зібралися, вигукували гасла та обговорювали ситуацію з виборами. Здебільшого прийшли прихильники Світлани Тихановської, але були й інші.

Близько 20:00 приїхала Марія Колесникова, представниця штабу Віктора Бабарика. Люди створили для неї коридор, але поліція не пропустила її на площу.

"Нам сказали, що якщо ми прийдемо сюди, це перетвориться на політичний захід, а це дитяче міське свято. Звісно, ми не хотіли ніяких загострень, тому вирішили піти. Ми вдячні правоохоронцям за забезпечення безпеки наших громадян і закликаємо усіх поводити себе спокійно, не тиснути", - прокоментувала вона.

Сама Тихановська, за неточною інформацією, не добралася до скверу, тому що охорона нібито переконала її, що це може бути небезпечно.

Після цього люди почали розходитися. По дорозі вони продовжували гукати гасла, проїжджаючі авто у відповідь сигналили.

Близько 9 години вечора частина залишилися на площі з національними прапорами, вигукуючи "Живе Білорусь!" та "Змін!", потім запалили кишенькові ліхтарики. Їм також сигналили з авто на знак підтримки.

"Радіо Свобода" не надходило інформації про затримання.

"Люди організовують те, що їм потрібно. І це важлива відмінність цієї кампанії від усіх решта, тому що люди розуміють, що не можна терпіти те, що відбувається у Білорусі. Люди хочуть поваги до себе. Сьогодні вони готові захищатися не на дивані", - цитує "Радіо Свобода" речницю штабу Тихановської Ольгу Ковалькову.

Президентські вибори у Білорусі відбудуться цієї неділі, 9 серпня.

Як повідомлялося раніше, напередодні Сенат США схвалив резолюцію, у якій закликає Білорусь до вільних і чесних президентських виборів.

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