В Минске за два дня до выборов тысячи людей собрались поддержать соперницу Лукашенко

В Минске тысячи людей пришли на встречу с оппозиционным кандидатом в президенты Светланой Тихановской.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу "Радио свобода".

Тысячи людей вечером 6 августа собрались в Киевском сквере в Минске для встречи с кандидатом в президенты Светланой Тихановской.

В день, на который был анонсирован концерт-митинг Тихановской, власти заняли все площадки Минска другими мероприятиями. Чтобы выйти из ситуации, Тихановская объявила, что посетит одно из официальных мероприятий - День открытых дверей дополнительного образования, проводившееся в Киевском сквере.

Около 19:00 в сквере собрались несколько тысяч человек.

Саундтрек на официальной сцене неожиданно сменила песня Виктора Цоя "Перемен", люди приветствовали ее аплодисментами. Выяснилось, что песню сознательно включили два звукотехника, ответственных за музыкальное сопровождение мероприятия - сотрудники Дома детей и юношества. Они сказали корреспондентам, что ожидают за это увольнения.

Собравшиеся выкрикивали лозунги и обсуждали ситуацию с выборами. В основном пришли сторонники Светланы Тихановской, но были и другие.

Около 20:00 приехала Мария Колесникова, представитель штаба Виктора Бабарыко. Люди создали для нее коридор, но полиция не пропустила ее на площадь.

"Нам сказали, что если мы придем сюда, это превратится в политическое мероприятие, а это детский городской праздник. Конечно, мы не хотели никаких обострений, поэтому решили уйти. Мы благодарны правоохранителям за обеспечение безопасности наших граждан и призываем всех вести себя спокойно, не давить", - прокомментировала она.

Сама Тихановская, по неточной информации, не доехала до места, так как охрана якобы убедила ее, что это может быть опасно.

После этого люди начали расходиться. По дороге они продолжали кричать лозунги, проезжающие авто в ответ сигналили.

Около 21:00 часть людей остались на площади с национальными флагами, выкрикивая "Жыве Беларусь" и "Перемен", затем зажгли карманные фонарики. Им также сигналили из авто в знак поддержки.

"Радио Свобода" не поступало информации о задержании.

"Люди организуют то, что им нужно. И это важное отличие этой кампании от всех остальных, потому что люди понимают, что нельзя терпеть то, что происходит в Беларуси. Люди хотят уважения к себе. Сегодня они готовы защищаться не на диване", - цитирует "Радио Свобода" пресс-секретаря штаба Тихановской Ольгу Ковалькову.

Президентские выборы в Беларуси состоятся в это воскресенье, 9 августа.

Как сообщалось ранее, накануне Сенат США принял резолюцию, в которой призывает Беларусь к свободным и честным президентским выборам.

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