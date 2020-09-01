У центрі Амстердама обвалилася причальна стіна одного з каналів

У центрі Амстердама з невідомих причин обвалилася частина причальної стінки каналу Грімбургваль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію NOS.

"Ми раптом почули дуже гучний шум", - сказав очевидець Робін Гоувсвард.

Він йшов вулицею зі своєю дівчиною, коли набережна обвалилася: "Раптом ми побачили, що причал довжиною близько двадцяти метрів повільно занурюється у воду. Це зайняло близько хвилини."

За його словами, людей на набережній в цей час не було: "Там також не було припарковано жодної машини. Може бути, кілька велосипедів, але я не дуже добре розгледів".

Те, що мости і набережні в Амстердамі знаходяться в поганому стані, з'ясувалося ще в липні. Тоді в муніципальній раді заявляли, що деякі мости можуть обвалитися. Більше ста кілометрів причальної стінки ще належить дослідити.

Місто виділило на ці цілі 300 мільйонів євро, але ця сума, швидше за все, зросте.