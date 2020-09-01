В центре Амстердама обвалилась причальная стена одного из каналов

В центре Амстердама по неизвестным причинам обвалилась часть причальной стенки канала Гримбургваль.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NOS.

"Мы вдруг услышали очень громкий шум", - сказал очевидец Робин Гоувсвард.

Он шел по улице со своей девушкой, когда набережная обвалилась: "Вдруг мы увидели, что причал длиной около двадцати метров медленно погружается в воду. Это заняло около минуты".

По его словам, людей на набережной в это время не было: "Там также не было припарковано ни одной машины. Может быть, несколько велосипедов, но я не очень хорошо разглядел".

То, что мосты и набережные в Амстердаме находятся в плохом состоянии, выяснилось еще в июле. Тогда в муниципальном совете заявляли, что некоторые мосты могут обрушиться. Более ста километров причальной стенки еще предстоит исследовать.

Город выделил на эти цели 300 млн евро, но эта сумма, скорее всего, возрастет.