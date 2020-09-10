Російських хакерів підозрюють у кібератаці на компанію, яка працює з Байденом на виборах - ЗМІ

Корпорація Microsoft нещодавно повідомила одній з основних консультаційних фірм кандидата в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена про те, що вона стала мішенню, ймовірно, російських хакерів, які підтримуються державою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Reuters з посиланням на три інформованих джерела.

Джерела повідомили, що протягом останніх двох місяців спроби злому були націлені на співробітників вашингтонської фірми SKDKnickerbocker, яка займається розробкою стратегії і комунікацій, і працює з Байденом і іншими відомими демократами.

Людина, знайома з реакцією SKDK на ці атаки, сказала, що хакерам не вдалося отримати доступ до мереж компанії. "Вони добре захищені, тому проникнення не було", - сказав він.

Одне з джерел повідомило, що неясно, чи була ціллю хакерів кампанія Байдена або вони намагалися отримати доступ до інформації про інших клієнтів SKDK.

Керуючий директор SKDK Аніта Данн була директором з комунікацій Білого дому під час президентства Барака Обами і працює старшим радником кампанії Байдена.

Віцепрезидент SKDK Хіларі Розен від коментарів відмовилася. Представник Байдена не відповів на запит про коментар.

Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков назвав ці звинувачення "нісенітницею". Москва неодноразово заперечувала використання кібератак для втручання у вибори в інших країнах.

SKDK тісно пов'язана з Демократичною партією, брала участь в шести президентських кампаніях і численних виборах в Конгрес. Крім поточної роботи на Байдена, в 2018 році фірма працювала над успішними виборами губернаторів у Канзасі і Коннектикуті.