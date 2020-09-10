Российских хакеров подозревают в кибератаке на компанию, работающую с Байденом на выборах - СМИ

Корпорация Microsoft недавно сообщила одной из основных консультационных фирм кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена о том, что она стала мишенью, вероятно, российских хакеров, поддерживаемых государством.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.

Источники сообщили, что в течение последних двух месяцев попытки взлома были нацелены на сотрудников вашингтонской фирмы SKDKnickerbocker, которая занимается разработкой стратегии и коммуникаций и работает с Байденом и другими известными демократами.

Человек, знакомый с реакцией SKDK на эти атаки, сказала, что хакерам не удалось получить доступ к сетям компании. "Они хорошо защищены, поэтому проникновения не было", - сказал он.

Один из источников сообщил, что неясно, была ли целью хакеров кампания Байдена или они пытались получить доступ к информации о других клиентах SKDK.

Управляющий директор SKDK Анита Данн была директором по коммуникациям Белого дома во время президентства Барака Обамы и работает старшим советником кампании Байдена.

Вице-президент SKDK Хиллари Розен от комментариев отказалась. Представитель Байдена не ответил на запрос о комментарии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти обвинения "чушью". Москва неоднократно отрицала использование кибератак для вмешательства в выборы в других странах.

SKDK тесно связана с Демократической партией, участвовала в шести президентских кампаниях и многочисленных выборах в Конгресс. Кроме текущей работы на Байдена, в 2018 году фирма работала над успешными выборами губернаторов в Канзасе и Коннектикуте.