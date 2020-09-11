У Чехії третій день поспіль більше тисячі нових випадків коронавірусу
П'ятниця, 11 вересня 2020, 12:42
У Чехії протягом останньої доби виявили 1382 нових випадки коронавірусу – це на понад 200 випадків більше за добовий показник напередодні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.
Кількість заражень коронавірусом за останні 24 години є найвищою з початку епідемії у Чехії. При цьому це вже другий такий рекорд на цьому тижні.
Також вже три дні поспіль у Чехії виявляють понад 1000 нових випадків інфекції.
В цілому за більш ніж півроку у Чехії заразилися 32 4131 особа, з яких майже 20 800 одужали і 448 померли.
В даний час в Чехії налічується 11 178 активних випадків коронавірусу.
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