У Чехії третій день поспіль більше тисячі нових випадків коронавірусу

У Чехії протягом останньої доби виявили 1382 нових випадки коронавірусу – це на понад 200 випадків більше за добовий показник напередодні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Кількість заражень коронавірусом за останні 24 години є найвищою з початку епідемії у Чехії. При цьому це вже другий такий рекорд на цьому тижні.

Також вже три дні поспіль у Чехії виявляють понад 1000 нових випадків інфекції.

В цілому за більш ніж півроку у Чехії заразилися 32 4131 особа, з яких майже 20 800 одужали і 448 померли.

В даний час в Чехії налічується 11 178 активних випадків коронавірусу.