В Чехии третий день подряд более тысячи новых случаев коронавируса

В Чехии в течение последних суток обнаружили 1382 новых случая коронавируса – это более чем на 200 случаев больше суточного показателя накануне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Количество заражений коронавирусом за последние 24 часа является самым высоким с начала эпидемии в Чехии. При этом это уже второй такой рекорд на этой неделе.

Также уже три дня подряд в Чехии выявляют более 1000 новых случаев инфекции.

В целом за более чем полгода в Чехии заразились 32 4131 человек, из которых почти 20 800 выздоровели и 448 умерли.

В настоящее время в Чехии насчитывается 11 178 активных случаев коронавирус.