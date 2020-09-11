В Чехии третий день подряд более тысячи новых случаев коронавируса
Пятница, 11 сентября 2020, 12:42
В Чехии в течение последних суток обнаружили 1382 новых случая коронавируса – это более чем на 200 случаев больше суточного показателя накануне.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.
Количество заражений коронавирусом за последние 24 часа является самым высоким с начала эпидемии в Чехии. При этом это уже второй такой рекорд на этой неделе.
Также уже три дня подряд в Чехии выявляют более 1000 новых случаев инфекции.
В целом за более чем полгода в Чехии заразились 32 4131 человек, из которых почти 20 800 выздоровели и 448 умерли.
В настоящее время в Чехии насчитывается 11 178 активных случаев коронавирус.
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