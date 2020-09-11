Європарламент пригрозив заблокувати торгову угоду з Британією через кроки Лондона

Європарламент не надасть свого необхідного схвалення будь-якій новій торговій угоді між ЄС та Британією, якщо Лондон не реалізує повністю попередню угоду про Brexit.

Про це йдеться у заяві лідерів політичних груп Європарламенту та його координаційної групи щодо Британії, оприлюдненій у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

"Якщо влада Сполученого королівства порушить або пригрозить порушити Угоду про вихід законом про внутрішній ринок Сполученого королівства в його нинішній формі або будь-яким іншим способом, Європейський парламент ні за яких обставин не ратифікує будь-яку угоду між ЄС і Сполученим королівством", - сказано в заяві.

Читайте також Brexit: ЄС посилює підготовку на випадок провалу торгової угоди з Британією

Євродепутати наголошують, що законопроєкт про внутрішній ринок є "серйозним і неприпустимим порушенням міжнародного права", що ставить під загрозу торгові переговори.

Схвалення Європарламентом нової торгової угоди Британії з ЄС є обов’язковим для того, аби вона набула чинності.

Євродепутати зробили свою заяву після того, як уряд прем'єр-міністра Бориса Джонсона відмовився відкликати свій суперечливий закон, який, за словами Брюсселя, порушує угоду про Brexit, в результаті чого проблемний процес виходу з ЄС обернувся новою кризою.

Європейська комісія застерегла Велику Британію від порушення Угоди про вихід з ЄС і заявила про готовність використовувати юридичні механізми для захисту своїх інтересів.

ЄС також посилює підготовку на випадок провалу торгової угоди з Британією.