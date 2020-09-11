Европарламент пригрозил заблокировать торговое соглашение с Британией из-за шагов Лондона

Европарламент не даст своего необходимого одобрения любой новой торговой сделке между ЕС и Британией, если Лондон не реализует полностью предварительное соглашение о Brexit.

Об этом говорится в заявлении лидеров политических групп Европарламента и его координационной группы по Великобритании, обнародованном в пятницу, сообщает "Европейская правда".

"Если власти Соединенного королевства нарушат или будут угрожать нарушить Соглашение о выходе законом о внутреннем рынке Соединенного королевства в его нынешней форме или любым другим способом, Европейский парламент ни при каких обстоятельствах не ратифицирует любое соглашение между ЕС и Соединенным королевством", - сказано в заявлении.

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Евродепутаты отмечают, что законопроект о внутреннем рынке является "серьезным и недопустимым нарушением международного права", что ставит под угрозу торговые переговоры.

Одобрение Европарламентом нового торгового соглашения Британии с ЕС является обязательным для того, чтобы оно вступило в силу.

Евродепутаты сделали свое заявление после того, как правительство премьер-министра Бориса Джонсона отказалось отозвать свой противоречивый закон, который, по словам Брюсселя, нарушает соглашение о Brexit, в результате чего проблемный процесс выхода из ЕС обернулся новым кризисом.

Европейская комиссия предупредила Великобританию от нарушения Соглашения о выходе из ЕС и заявила о готовности использовать юридические механизмы для защиты своих интересов.

ЕС также усиливает подготовку на случай провала торгового соглашения с Британией.