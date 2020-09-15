2% від ВВП: у Бельгії підрахували щорічні збитки від зміни клімату

Загальні витрати через зміну клімату в Бельгії складають майже 9,5 мільярда євро на рік, або близько 2% валового внутрішнього продукту країни.

Про це йдеться в дослідженні, проведеному на замовлення Національної комісії з клімату, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

Основними причинами втрат є сильна спека, посуха і повені.

Дохід же, пов'язаний з більш м'якими зимами, досягає близько 3 мільярдів євро на рік, або 0,65% ВВП.

Якщо більш високі температури можуть знизити смертність взимку, то в 2050 році вони супроводжуватимуться надмірною смертністю влітку – на рівні 926 додаткових смертей. За оцінками експертів, в 2100 році жертвами спеки стануть приблизно 1900 людей.

Очікується, що повені завдадуть шкоди в цілому на суму від 343 до 940 мільйонів євро в 2050 році і від 2,534 до 5,590 мільярда євро в кінці століття.

За період 2081-2100 років втрата продуктивності праці, як очікується, обійдеться в 610 мільйонів євро в найхолодніший рік і до 9 мільярдів євро в найспекотніший рік. На період близько 2050 року ці витрати варіюються від 170 мільйонів до 3,5 мільярдів євро на рік.

Коли мова заходить про виробництво електроенергії на електростанціях, посуха і підвищення температури, як очікується, коштуватимуть додатково 44 мільйони євро на рік до 2050 року.

До 2050 року, в роки несприятливих погодних умов, врожайність сільськогосподарських культур може впасти значно нижче мінімальних рівнів, які недавно спостерігалися. Сільськогосподарське виробництво, як рослинне, так і тваринне, може втратити до 606 мільйонів євро на рік порівняно з 2019 роком.

Приблизно в 2071-2100 роках ризик лісових пожеж, пов'язаних із посухою, як очікується, зросте на 30-40%. Очікується, що до цього періоду збитки і пов'язані з ними витрати складуть 14,3 мільйона євро на рік.

"Люди, які вже дуже вразливі через погане здоров'я, низький дохід або неадекватне житло, часто в густонаселених міських районах, також, як очікується, найбільше постраждають від наслідківзміни клімату", - наголошується в дослідженні.