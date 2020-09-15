2% от ВВП: в Бельгии подсчитали ежегодные убытки от изменения климата

Общие расходы из-за изменения климата в Бельгии составляют почти 9,5 миллиарда евро в год, или около 2% валового внутреннего продукта страны.

Об этом говорится в исследовании, проведенном по заказу Национальной комиссии по климату, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Основными причинами потерь являются сильная жара, засуха и наводнения.

Доход же, связанный с более мягкими зимами, достигает около 3 миллиардов евро в год, или 0,65% ВВП.

Если более высокие температуры могут снизить смертность зимой, то в 2050 году они будут сопровождаться чрезмерной смертностью летом – на уровне 926 дополнительных смертей. По оценкам экспертов, в 2100 году жертвами жары станут примерно 1900 человек.

Ожидается, что наводнения нанесут ущерб в целом на сумму от 343 до 940 миллионов евро в 2050 году и от 2,534 до 5,590 миллиарда евро в конце века.

За период 2081-2100 годам потеря производительности труда, как ожидается, обойдется в 610 миллионов евро в самый холодный год и до 9 миллиардов евро в самый жаркий год. На период около 2050 года эти расходы варьируются от 170 миллионов до 3,5 миллиардов евро в год.

Когда речь заходит о производстве электроэнергии на электростанциях, засуха и повышение температуры, как ожидается, будут стоить дополнительно 44 миллиона евро в год до 2050 года.

К 2050 году, в годы неблагоприятных погодных условий, урожайность сельскохозяйственных культур может упасть значительно ниже минимальных уровней, которые недавно наблюдались. Сельскохозяйственное производство, как растительное, так и животное, может потерять до 606 миллионов евро в год по сравнению с 2019 годом.

Примерно в 2071-2100 годах риск лесных пожаров, связанных с засухой, как ожидается, вырастет на 30-40%. Ожидается, что к этому периоду убытки и связанные с ними расходы составят 14,3 миллиона евро в год.

"Люди, которые уже очень уязвимы из - за плохого здоровья, низкого дохода или неадекватного жилья, часто в густонаселенных городских районах, также, как ожидается, больше всего пострадают от последствий изменения климата", - отмечается в исследовании.