У Литві оплачуватимуть лікарняні батькам, діти яких опинились на самоізоляції

У Литві уряд підтримав пропозицію оплачувати лікаряні батькам малих дітей, які опинилися на самоізоляції через підозру на коронавірус.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Уряд підтримав пропозицію міністерства соціальної політики та праці про те, щоби право на оплачуваний лікарняний мали батьки не лише тих дітей, у яких є підтверджений діагноз, але й тих, які опинилися на самоізоляції через контакт із хворими на коронавірус і через свій вік ще не можуть подбати про себе самі.

Отримати такий лікарняний зможуть батьки, опікуни або працюючі бабусі та дідусі, якщо йдеться про дитину віком до 8 років - на термін до 14 днів. Якщо йдеться про дітей з особливими потребами, з обмеження за віком робитимуть виняток.

Рішення ще не фінальне - його має затвердити Сейм.

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