В Литве будут оплачивать больничные родителям, дети которых оказались на самоизоляции

В Литве правительство поддержало предложение оплачивать ликаряни родителям маленьких детей, которые оказались на самоизоляции за подозрения на коронавирус.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

Правительство поддержало предложение министерства социальной политики и труда о том, чтобы право на оплачиваемый больничный имели родители не только тех детей, у которых есть подтвержденный диагноз, но и тех, которые оказались на самоизоляции из-за контакта с больными коронавирусом и в силу своего возраста еще не могут позаботиться о себе сами.

Получить такой больничный смогут родители, опекуны или работающие бабушки и дедушки, если речь идет о ребенке в возрасте до 8 лет - на срок до 14 дней. Если речь идет о детях с особыми потребностями, с ограничения по возрасту будут делать исключение.

Решение еще должен утвердить Сейм.

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