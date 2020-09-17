Шторм у Фінляндії позбавив електроенергії понад 60 тисяч домогосподарств 

Осінній шторм "Айла" прийшов у Фінляндію - внаслідок негоди понад 60 тисяч домогосподарств залишилися без світла.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на фінський портал Yle.

Найпотужніше стихія вирувала у західній Фінляндії. Вранці у четвер шторм досяг центру країни і зараз прямує на південний схід.

Шторм викликав серйозні відключення електроенергії, особливо на західному узбережжі та у східній провінції Кайнуу. У понад 140 муніципалітетах електроенергії немає в більш ніж 60 тисяч домогосподарств.

За даними метеорологів, середня швидкість вітру становила 29 метрів за секунду. При цьому на метеостанції Піетерсаарі вночі були зафіксовані пориви до 35 метрів за секунду.

Штормовий вітер повалив дерева на дороги і лінії електропередач. Через негоду скасовано кілька поромних рейсів Гельсінкі-Таллінн.

Фінський метеорологічний інститут у середу видав попередження про дощі і повені в центральній частині країни.

Управління дорожнього руху Фінляндії попередило, що наслідки шторму можуть вплинути на рух автомобільного і залізничного транспорту.