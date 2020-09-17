Шторм в Финляндии лишил электроэнергии более 60 тысяч домохозяйств

Осенний шторм "Айла" пришел в Финляндию - в результате непогоды более 60 тысяч домохозяйств остались без света.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на финский портал Yle.

Сильнее всего стихия бушевала в западной Финляндии. Утром в четверг шторм достиг центра страны и сейчас направляется на юго-восток.

Шторм вызвал серьезные отключения электроэнергии, особенно на западном побережье и в восточной провинции Кайнуу. В более 140 муниципалитетах электроэнергии нет в более чем 60 тысячах домохозяйств.

По данным метеорологов, средняя скорость ветра составила 29 метров в секунду. При этом на метеостанции Пиетерсаари ночью были зафиксированы порывы до 35 метров в секунду.

Штормовой ветер повалил деревья на дороги и линии электропередач. Из-за непогоды отменено несколько паромных рейсов Хельсинки-Таллинн.

Финский метеорологический институт в среду выдал предупреждение о дождях и наводнениях в центральной части страны.

Управление дорожного движения Финляндии предупредило, что последствия шторма могут повлиять на движение автомобильного и железнодорожного транспорта.