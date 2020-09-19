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У Польщі вперше зареєстрували понад 1000 нових випадків коронавірусу за добу

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У Польщі вперше зареєстрували понад 1000 нових випадків коронавірусу за добу

Субота, 19 вересня 2020, 12:38

У Польщі зафіксували рекордне зростання числа нових випадків коронавірусу – вперше добова кількість заражень перевищила 1000.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

За останні 24 години у Польщі виявили 1002 нових випадки коронавірусу. При цьому було проведено понад 20 тисяч тестів.

Всього з початку епідемії заразилися коронавірусом 78 330 людей.

Жертвами наслідків хвороби стали 2282 людини, з них 12 померли протягом останньої доби.

У зв'язку з коронавірусом в лікарнях перебувають 1977 осіб, з них 83 хворих – у важкому стані. Видужали з початку епідемії майже 64 тисячі людей, у яких була підтверджена інфекція.

Нагадаємо, напередодні найбільше з початку епідемії добове число заражень було зафіксоване у Чехії – понад 3000 нових випадків.

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Коронавірус Епідемія у цифрах Польща
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