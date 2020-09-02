Угорщина погрожує заблокувати фонд ЄС із відновлення економіки - ЗМІ

Парламент Угорщини відкличе свою згоду на план ЄС щодо створення коронавірусного фонду, якщо пропозиція про прив'язку коштів до критеріїв верховенства права спершу не буде погоджена з думкою Будапешта.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

ЄС планує створити фонд відновлення економіки в розмірі 750 мільярдів євро, щоб вивести блок з кризи, спричиненої пандемією. Для цього необхідно, щоб переважна більшість національних парламентів підписали так зване Рішення про власні ресурси - юридичний крок, який надає блоку додаткові фінансові гарантії від країн-членів.

За даними ЗМІ, минулого тижня відбулася зустріч між учасниками переговорів по бюджету, на якій Угорщина загрожувала відмовитися від своєї згоди, що завадить блоку запустити фонд.

На зустрічі Німеччина, яка головує в ЄС, повідомила членам Європарламенту, що парламент Угорщини не дасть своєї згоди до тих пір, поки не буде погоджено положення про пропонований механізм верховенства закону, заявили два депутати Європарламенту і один співробітник парламенту.

Зустріч була частиною триваючих обговорень між країнами ЄС і депутатами Європарламенту щодо бюджетної угоди на період 2021-2027 років, яка вимагає згоди парламенту, щоб набрати чинності з 1 січня, як і планувалося.

Незважаючи на те, що лідери досягли компромісу щодо більшості аспектів запланованого семирічного бюджету в 1,82 трильйона євро, вони не змогли домовитися про плани прив'язати фінансування ЄС до дотримання певних критеріїв верховенства закону на тлі сильної опозиції з боку Угорщини та Польщі.

Детальніше читайте у статті: Компромісний план відновлення Європи: як ЄС планує рятувати свою економіку.