Венгрия угрожает заблокировать фонд ЕС по восстановлению экономики - СМИ

Парламент Венгрии отзовет свое согласие на план ЕС по созданию коронавирусного фонда, если предложение о привязке средств к критериям верховенства права сначала не будет согласовано с мнением Будапешта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

ЕС планирует создать фонд восстановления экономики в размере 750 млрд евро, чтобы вывести блок из кризиса, вызванного пандемией. Для этого необходимо, чтобы подавляющее большинство национальных парламентов подписали так называемое Решение о собственных ресурсах - юридический шаг, который предоставляет блоку дополнительные финансовые гарантии от стран-членов.

По данным СМИ, на прошлой неделе состоялась встреча между участниками переговоров по бюджету, на которой Венгрия грозила отказаться от своего согласия, что помешает запустить фонд.

На встрече Германия, которая председательствует в ЕС, сообщила членам Европарламента, что парламент Венгрии не даст своего согласия до тех пор, пока не будет согласовано положение о предлагаемом механизме верховенства закона, заявили два депутата Европарламента и один сотрудник парламента.

Встреча была частью продолжающихся обсуждений между странами ЕС и депутатами Европарламента по бюджетному соглашению на период 2021-2027 годов, которое требует согласия парламента, чтобы вступить в силу с 1 января, как и планировалось.

Несмотря на то, что лидеры достигли компромисса по большинству аспектов запланированного семилетнего бюджета в 1,82 триллиона евро, они не смогли договориться о планах привязать финансирования ЕС к соблюдению определенных критериев верховенства закона на фоне сильной оппозиции со стороны Венгрии и Польши.

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