Прем’єр Британії прокоментував отруєння Навального "Новічком"

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон вимагає від російського уряду пояснень після виявлення доказів отруєння опозиціонера Алексєя Навального.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Обурливо, що проти Алексєя Навального було застосовано хімічну зброю. Ми на власні очі бачили смертельні наслідки "Новічка" у Великій Британії. Тепер російський уряд має пояснити, що сталося з Навальним – ми будемо працювати з міжнародними партнерами, щоб забезпечити справедливість" - написав Джонсон у Twitter.

It’s outrageous that a chemical weapon was used against Alexey Navalny. We have seen first-hand the deadly consequences of Novichok in the UK. The Russian government must now explain what happened to Mr Navalny – we will work with international partners to ensure justice is done.