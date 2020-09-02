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Прем’єр Британії прокоментував отруєння Навального "Новічком"

Середа, 2 вересня 2020, 20:44

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон вимагає від російського уряду пояснень після виявлення доказів отруєння опозиціонера Алексєя Навального.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Обурливо, що проти Алексєя Навального було застосовано хімічну зброю. Ми на власні очі бачили смертельні наслідки "Новічка" у Великій Британії. Тепер російський уряд має пояснити, що сталося з Навальним – ми будемо працювати з міжнародними партнерами, щоб забезпечити справедливість" - написав Джонсон у Twitter.

Як повідомлялося, у середу 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком"

Також у середу російського посла викликали в МЗС Німеччини через отруєння Навального.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не має сумнівів, що російського опозиціонера Алексєя Навального отруїли, бо намагались змусити замовкнути, і в зв'язку з цим очікує відповідей на "серйозні запитання" від уряду Росії. 

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