Премьер Британии прокомментировал отравление Навального "Новичком"

Премьер-министр Британии Борис Джонсон требует от российского правительства объяснений после обнаружения доказательств отравления оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Возмутительно, что против Алексея Навального было применено химическое оружие. Мы своими глазами видели смертельные последствия "Новичка" в Великобритании. Теперь российское правительство должно объяснить, что произошло с Навальным - мы будем работать с международными партнерами, чтобы обеспечить справедливость" - написал Джонсон в Twitter.

It’s outrageous that a chemical weapon was used against Alexey Navalny. We have seen first-hand the deadly consequences of Novichok in the UK. The Russian government must now explain what happened to Mr Navalny – we will work with international partners to ensure justice is done. — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 2, 2020

Как сообщалось, в среду 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком".

Также в среду российского посла вызвали в МИД Германии из-за отравления Навального.

Канцлер Германии Ангела Меркель не сомневается, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.