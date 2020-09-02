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Премьер Британии прокомментировал отравление Навального "Новичком"

Среда, 2 сентября 2020, 20:44

Премьер-министр Британии Борис Джонсон требует от российского правительства объяснений после обнаружения доказательств отравления оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Возмутительно, что против Алексея Навального было применено химическое оружие. Мы своими глазами видели смертельные последствия "Новичка" в Великобритании. Теперь российское правительство должно объяснить, что произошло с Навальным - мы будем работать с международными партнерами, чтобы обеспечить справедливость" - написал Джонсон в Twitter.

Как сообщалось, в среду 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком".

Также в среду российского посла вызвали в МИД Германии из-за отравления Навального.

Канцлер Германии Ангела Меркель не сомневается, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.

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