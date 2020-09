Премьер Британии прокомментировал отравление Навального "Новичком"

Премьер-министр Британии Борис Джонсон требует от российского правительства объяснений после обнаружения доказательств отравления оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Возмутительно, что против Алексея Навального было применено химическое оружие. Мы своими глазами видели смертельные последствия "Новичка" в Великобритании. Теперь российское правительство должно объяснить, что произошло с Навальным - мы будем работать с международными партнерами, чтобы обеспечить справедливость" - написал Джонсон в Twitter.

It’s outrageous that a chemical weapon was used against Alexey Navalny. We have seen first-hand the deadly consequences of Novichok in the UK. The Russian government must now explain what happened to Mr Navalny – we will work with international partners to ensure justice is done.