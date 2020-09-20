Політична криза у Польші: у "ПіС" говорять про дострокові вибори

В найближчі дня керівництво правлячої польської партії "Право та справедливість" прийме рішення про дострокові вибори у країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet.pl.

Криза у правлячій коаліції "Об'єднані праві" винила після голосування законопроекту про права тварин, якій особисто лобіював лідер "ПіС" Ярослав Качинський.

За цей законопроект не голосували молодші партнери "ПіС": партії "Солідарна Польща" та "Разом". Також із партії було виключено 15 депутатів "ПіС", які відмовились голосувати за цей закон.

Разом із тим голова виконкому "ПіС Кшиштоф Соболевський, вважає, що законопроект про захист тварин не був причиною кризи. Він нагадує, що партії вже давно не можуть схвалити нову коаліційну угоду. Натомість, цей законопроект став "лакмусовим папірцем" щодо ситуації всередині коаліції, додає він.

За словами Соболевського, у "ПіС" готові до вибору уряду меншини та дострокових виборів. "Остаточне рішення прийме керівництво партії, яке засідатиме після вихідних",- додав він.

При цьому у "ПіС" вважають малоймовірним збереження нинішньої коаліції.

"Немає сенсу залишатися в коаліції, в якій менші партнери по коаліції голосують проти законопроектів, внесених більшим партнер",- говорить віцепрезидент "ПіС" Йоахім Брудзінський.

Вірогідність дострокових виборів він оцінює на рівні 50%, вбачаючи альтернативу їм роботу уряду меншості.

Про законопроект, який став причиною політичної кризи, читайте у статті "Тварини важливіші за виборців: як польська влада пішла на конфлікт зі своїм електоратом".