Политический кризис в Польше: в "ПиС" говорят о досрочных выборах

В ближайшие день руководство правящей польской партии "Право и справедливость" примет решение о досрочных выборах в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Кризис в правящей коалиции "Объединенные правые" винила после голосования законопроекта о правах животных, которой лично лоббировал лидер "ПиС" Ярослав Качинский.

За этот законопроект не голосовали младшие партнеры "ПиС": партии "Солидарная Польша" и "Вместе". Также из партии было исключено 15 депутатов "ПиС", которые отказались голосовать за этот закон.

Вместе с тем председатель исполкома "ПиС Кшиштоф Соболевский, считает, что законопроект о защите домашних животных не был причиной кризиса. Он напоминает, что партии уже давно не могут одобрить новое коалиционное соглашение. Зато этот законопроект стал" лакмусовой бумажкой" ситуации внутри коалиции, добавляет он.

По словам Соболева, в "ПиС" готовы к выбору правительства меньшинства и досрочных выборов. "Окончательное решение примет руководство партии, которое будет заседать после выходных", - добавил он.

При этом в "ПиС" считают маловероятным сохранение нынешней коалиции.

"Нет смысла оставаться в коалиции, в которой меньше партнеры по коалиции голосуют против законопроектов, внесенных большим партнер", - говорит вице-президент "ПиС" Йоахим Брудзинского.

Вероятность досрочных выборов он оценивает на уровне 50%, видя альтернативы им работу правительства меньшинства.

О законопроекте, который стал причиной политического кризиса, читайте в статье "Животные важнее избирателей: как польские власти пошли на конфликт со своим электоратом".