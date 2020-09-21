Вересень у турецькій Анталії став найспекотнішим за 70 років
Понеділок, 21 вересня 2020, 10:46
Вересень в Анталії, курортному місті Туреччини на середземноморському узбережжі, став найтеплішим за останні 70 років.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Hurriyet Daily News.
У деяких районах температура повітря перевищувала 35 градусів за Цельсієм.
Крім того, фіксували підвищену вологість, іноді до 70%, що зменшило видимість та призвело до появи специфічних хмар.
Надмірно високі температурні показники фіксували й в інших частинах країни, місцями - на 10-12 градусів вищі, ніж норма для цієї пори року.
Причиною спекотної і задушливої погоди стало повітря з півночі Африки.
Очікується, що вже цього тижня спека спаде.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua