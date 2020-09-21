Вересень у турецькій Анталії став найспекотнішим за 70 років

Вересень в Анталії, курортному місті Туреччини на середземноморському узбережжі, став найтеплішим за останні 70 років.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Hurriyet Daily News.

У деяких районах температура повітря перевищувала 35 градусів за Цельсієм.

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Крім того, фіксували підвищену вологість, іноді до 70%, що зменшило видимість та призвело до появи специфічних хмар.

Надмірно високі температурні показники фіксували й в інших частинах країни, місцями - на 10-12 градусів вищі, ніж норма для цієї пори року.

Причиною спекотної і задушливої погоди стало повітря з півночі Африки.

Очікується, що вже цього тижня спека спаде.