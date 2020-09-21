Сентябрь в турецкой Анталии стал самым жарким за 70 лет
Понедельник, 21 сентября 2020, 10:46
Сентябрь в Анталии, курортном городе Турции на средиземноморском побережье, стал самым теплым за последние 70 лет.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Hurriyet Daily News.
В некоторых районах температура воздуха превышала 35 градусов по Цельсию.
Кроме того, фиксировали повышенную влажность, иногда до 70%, что уменьшило видимость и привело к появлению специфических облаков.
Чрезмерно высокие температурные показатели фиксировали и в других частях страны, местами - на 10-12 градусов выше, чем норма для этого времени года.
Причиной жаркой и душной погоды стал воздух с севера Африки.
Ожидается, что уже на этой неделе жара спадет.
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