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Більшість італійців підтримали скорочення числа депутатів парламенту – екзитпол

Понеділок, 21 вересня 2020, 16:45

Більшість італійців на конституційному референдумі підтримали скорочення кількості депутатів в парламенті.

Про це свідчать результати екзитполу Opinio Italia, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання il Fatto Quotidiano.

Так, за скорочення числа депутатів висловилися від 60 до 64% виборців.

Проти даної ініціативи 36-40% учасників референдуму.

На референдумі італійцям пропонувалося схвалити скорочення Палати депутатів з 630 до 400 депутатів, а Сенату з 315 до 200 сенаторів.

Для того, щоб голосування було дійсним, не потрібно мінімальної явки.

Згідно з результатами дослідження громадської думки, конституційні зміни на референдумі збиралися підтримати 71% італійців (з тих, хто мав намір взяти у ньому участь).

Підтримка переважає серед прихильників майже всіх політичних сил - окрім найменших, оскільки останні після реформи матимуть менші шанси отримати місця в парламенті.

Референдум для затвердження реформи планувався на 29 березня, але у зв’язку з пандемією коронавірусу був перенесений на 20-21 вересня. 

20-21 вересня проходили також місцеві вибори в 7 регіонах і 957 муніципалітетах.

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Італія
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