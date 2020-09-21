Большинство итальянцев поддержали сокращение числа депутатов парламента - экзитпол

Большинство итальянцев на конституционном референдуме поддержали сокращение количества депутатов в парламенте.

Об этом свидетельствуют результаты экзитпола Opinio Italia, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание il Fatto Quotidiano.

Так, за сокращение числа депутатов высказались от 60 до 64% ​​избирателей.

Против данной инициативы - 36-40% участников референдума.

На референдуме итальянцам предлагалось одобрить сокращение Палаты депутатов с 630 до 400 депутатов, а Сената по 315 до 200 сенаторов.

Для того чтобы голосование считалось действительным, не нужно минимальной явки.

Согласно результатам исследования общественного мнения, конституционные изменения на референдуме собирались поддержать 71% итальянцев (из тех, кто намеревался принять в нем участие).

Поддержка преобладает среди сторонников почти всех политических сил - кроме самых мелких, поскольку последние после реформы будут иметь меньшие шансы получить места в парламенте.

Референдум для утверждения реформы планировался на 29 марта, но в связи с пандемией коронавируса был перенесен на 20-21 сентября.

20-21 сентября проходили также местные выборы в 7 регионах и 957 муниципалитетах.