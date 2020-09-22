У Євросоюзі худоба продукує більше CO2, ніж автомобілі – Greenpeace

Викиди парникових газів від тваринництва в Європейському Союзі становлять 17% від загального обсягу викидів в ЄС і завдають більшої шкоди клімату, ніж всі автомобілі, що знаходяться в обігу.

Про це йдеться в дослідженні Greenpeace, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

Зібрані дані показують, що викиди від тваринництва збільшилися на 39 мільйонів тонн CO 2 (+6%) в період з 2007 по 2018 рік. Це еквівалентно збільшенню на 8,4 млн автомобілів на європейських дорогах, порівнює Greenpeace.

Тварини на європейських фермах продукують 502 мільйони тонн CO 2 на рік.

З урахуванням непрямих викидів, таких як викиди від виробництва м'яса, сільськогосподарських культур, вирубки лісів і т.д., йдеться про викиди у розмірі 704 мільйонів тонн CO 2 .

В даний час Європейський Союз працює над новим законодавством про клімат, яке оновлює кліматичні цілі і визначає сільськогосподарську політику ЄС на наступні сім років.

Greenpeace Europe сподівається, що Європа скоротить поголів'я худоби і припинить субсидування промислового землеробства. Скорочення тваринництва на 50% призведе до скорочення викидів CO 2 на 250 мільйонів тонн, стверджує організація.

"Європейські лідери занадто довго ігнорували вплив тваринництва на клімат. Наука зрозуміла, як і цифри: ми не зможемо запобігти найгіршим кліматичним змінам, якщо політика продовжуватиме захищати промислове виробництво м'яса і молочних продуктів", - підсумовує Марко Контієро, директор сільськогосподарського підрозділу Greenpeace.

Як повідомлялося, Єврокомісія планує скоротити викиди парникових газів у країнах ЄС на 55% до 2030 року.