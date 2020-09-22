В Евросоюзе скот производит больше CO2, чем автомобили - Greenpeace

Выбросы парниковых газов от животноводства в Европейском Союзе составляют 17% от общего объема выбросов и наносят больший вред климату, чем все автомобили, находящиеся в обращении.

Об этом говорится в исследовании Greenpeace, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Собранные данные показывают, что выбросы от животноводства увеличились на 39 млн тонн CO 2 (+ 6%) в период с 2007 по 2018 год. Это эквивалентно увеличению на 8,4 млн автомобилей на европейских дорогах, сравнивает Greenpeace.

Животные на европейских фермах производят 502 млн тонн CO 2 в год.

С учетом косвенных выбросов, таких как выбросы от производства мяса, сельскохозяйственных культур, вырубки лесов и т.д., речь идет о выбросах в размере 704 млн тонн CO 2 .

В настоящее время Европейский Союз работает над новым законодательством о климате, которое обновляет климатические цели и определяет сельскохозяйственную политику ЕС на следующие семь лет.

Greenpeace Europe надеется, что Европа сократит поголовье скота и прекратит субсидирование промышленного сельского хозяйства. Сокращение животноводства на 50% приведет к сокращению выбросов CO 2 на 250 млн тонн, утверждает организация.

"Европейские лидеры слишком долго игнорировали влияние животноводства на климат. Наука поняла, как и цифры: мы не сможем предотвратить худшим климатическим изменениям, если политика будет продолжать защищать промышленное производство мяса и молочных продуктов", - заключает Марк Контиеро, директор сельскохозяйственного подразделения Greenpeace.

Как сообщалось, Еврокомиссия планирует сократить выбросы парниковых газов в странах ЕС на 55% до 2030 года.