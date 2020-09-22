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У Польщі затримали чоловіка, який образив Дуду в Інтернеті

Вівторок, 22 вересня 2020, 15:22

У Сілезії затримали 39-річного чоловіка за образливий допис у соцмережах про президента Анджея Дуду. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24 з посиланням на сілезьку поліцію. Це підтверджується і повідомленням на офіційному сайті поліції Сілезії.

Повідомляється, що  спершу образливий допис помітили співробітники головного управління, а далі передали питання колегам у Катовіце. Вже вони встановили особу дописувача. 

Зазначається, що він вживав на адресу президента нецензурну лайку.

"Його слова не мають нічого спільного з культурним висловленням своїх поглядів і є порушенням чинного законодавства", - заявили у поліції. 

Чоловікові висувають звинувачення у публічній образі глави держави за ст. 135 ч. 2 Кримінального кодексу. Максимальне покарання за це передбачає три роки позбавлення волі.

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