У Польщі затримали чоловіка, який образив Дуду в Інтернеті

У Сілезії затримали 39-річного чоловіка за образливий допис у соцмережах про президента Анджея Дуду.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24 з посиланням на сілезьку поліцію. Це підтверджується і повідомленням на офіційному сайті поліції Сілезії.

Повідомляється, що спершу образливий допис помітили співробітники головного управління, а далі передали питання колегам у Катовіце. Вже вони встановили особу дописувача.

Зазначається, що він вживав на адресу президента нецензурну лайку.

"Його слова не мають нічого спільного з культурним висловленням своїх поглядів і є порушенням чинного законодавства", - заявили у поліції.

Чоловікові висувають звинувачення у публічній образі глави держави за ст. 135 ч. 2 Кримінального кодексу. Максимальне покарання за це передбачає три роки позбавлення волі.