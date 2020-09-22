В Польше задержали мужчину, который оскорбил Дуду в интернете
В Силезии задержали 39-летнего мужчину за оскорбительное сообщение в соцсетях о президенте Анджее Дуде.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24 со ссылкой на силезскую полицию. Это подтверждается и сообщением на официальном сайте полиции Силезии.
Сообщается, что сначала оскорбительное сообщение заметили сотрудники главного управления, а дальше передали вопрос коллегам в Катовице. Уж они установили личность корреспондента.
Отмечается, что он употреблял в адрес президента нецензурную брань.
"Его слова не имеют ничего общего с культурным выражением своих взглядов и являются нарушением действующего законодательства", - заявили в полиции.
Мужчине выдвигают обвинения в публичном оскорблении главы государства по ст. 135 ч.2 Уголовного кодекса. Максимальное наказание за это предусматривает три года лишения свободы.