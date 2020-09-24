Качинський обійме посаду віцепрем’єра в уряді Польщі

Голова керівної партії Польщі "Право і справедливість" (ПіС) Ярослав Качинський швидше за все увійде до складу польського уряду.

Про це заявив віцеспікер Сейму Ришард Терлецький, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Onet.pl.

"Все вказує на те, що Ярослав Качинський буде в уряді" - сказав Терлецький. Голова ПіС обійме посаду віцепрем’єра і займатиметься наглядом над міністром юстиції Збігнєвом Зьобро.

"Це зручний, безпечний вихід для нас в поточній ситуації. Я сподіваюся, що міністерство юстиції буде ще більш ефективним", - додав він.

Остаточне рішення про зміни в уряді має затвердити керівництво ПіС, яке збереться з цією метою в четвер або п’ятницю.

З неофіційної інформації агентства PAP випливає, що Ярослав Качинський повинен стати головою нового комітету з безпеки. Під його керівництвом працюватимуть також Міноборони і МВС.

Криза у правлячій коаліції "Об'єднані праві" винила після голосування законопроекту про права тварин, якій особисто лобіював лідер "ПіС" Ярослав Качинський.

За цей законопроєкт не голосували молодші партнери "ПіС": партії "Солідарна Польща" та "Разом". Також із партії було виключено 15 депутатів "ПіС", які відмовились голосувати за цей закон.

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