Качиньский займет должность вице-премьера в правительстве Польши

Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" (ПиC) Ярослав Качиньский скорее всего войдет в состав польского правительства.

Об этом заявил вицеспикер Сейма Ришард Терлецкий, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Onet.pl.

"Все указывает на то, что Ярослав Качиньский будет в правительстве " - сказал Терлецкий. Председатель ПиС займет должность вицепремьера и будет заниматься надзором над министром юстиции Збигневом Зебро.

"Это удобный, безопасный выход для нас в текущей ситуации. Я надеюсь, что министерство юстиции будет еще более эффективным", - добавил он.

Окончательное решение об изменениях в правительстве должно утвердить руководство ПиС, которое соберется с этой целью в четверг или пятницу.

Из неофициальной информации агентства PAP следует, что Ярослав Качиньский должен стать председателем нового комитета по безопасности. Под его руководством будут работать также Минобороны и МВД.

Кризис в правящей коалиции "Объединенные правые" винила после голосования законопроекта о правах животных, которой лично лоббировал лидер "ПиС" Ярослав Качиньский.

За этот законопроект не голосовали младшие партнеры "Пис": партии "Солидарная Польша" и "Вместе". Также из партии были исключены 15 депутатов "ПиС", которые отказались голосовать за этот закон.

Подробнее читайте в статье "Воспитание" союзников: как Польша вошла в политический кризис и при чем здесь Украина