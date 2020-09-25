Понад 80% британців не дотримуються правил самоізоляції, коли в ній є потреба

Більше 80% людей у Великій Британії не дотримуються рекомендацій щодо самоізоляції, коли у них є симптоми COVID-19 або вони контактували з тими, хто отримав позитивний результат тесту.

Про це йдеться в дослідженні, проведеному Королівським коледжем Лондона, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Дослідження показало, що тільки 18,2% людей, які повідомили про наявність симптомів COVID-19 протягом останніх семи днів, не виходили з дому з моменту появи симптомів, і тільки 11,9% звернулися за тестом COVID-19.

Більшість також не змогли ідентифікувати симптоми COVID-19, респіраторного захворювання, викликаного новим коронавірусом.

Причини недотримання правил варіюються від незнання урядових вказівок до нездатності ідентифікувати симптоми, показало дослідження.

Це дослідження піднімає серйозні питання про ефективність англійської програми тестування та відстеження.

Також лише 10,9% людей, яким система відстеження контактів NHS Test and Trace scheme веліла самоізолюватися після тісного контакту з пацієнтом COVID-19, робили це протягом 14 днів, як вимагається правилами.

Минулого тижня уряд запровадив штрафи в розмірі до 10 000 фунтів стерлінгів за порушення правил самоізоляції і пропонує 500-фунтову виплату підтримки низькооплачуваним працівникам, які втрачають дохід через карантин.

Дослідники заявили, що фінансова підтримка самоізоляції може стимулювати її дотримання.

У дослідженні використовувалися дані, зібрані в період з 2 березня по 5 серпня і засновані на 42 127 відповідях від 31 787 учасників у віці старше 16 років.

Станом на четвер у Британії було найвище число померлих від COVID-19 у Європі - 41 902 людини.