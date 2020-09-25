Более 80% британцев не соблюдают правила самоизоляции, когда в ней есть потребность

Более 80% людей в Великобритании не придерживаются рекомендаций по самоизоляции, когда у них есть симптомы COVID-19 или они контактировали с теми, кто получил положительный результат теста.

Об этом говорится в исследовании, проведенном Королевским колледжем Лондона, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Исследование показало, что только 18,2% людей, которые сообщили о наличии симптомов COVID-19 в течение последних семи дней, не выходили из дома с момента появления симптомов, и только 11,9% обратились за тестом на COVID-19.

Большинство также не смогли идентифицировать симптомы COVID-19, респираторного заболевания, вызванного коронавирусом.

Причины несоблюдения правил варьируются от незнания правительственных указаний до неспособности идентифицировать симптомы, показало исследование.

Это исследование поднимает серьезные вопросы об эффективности английской программы тестирования и отслеживания.

Также только 10,9% людей, которым система отслеживания контактов NHS Test and Trace scheme велела самоизолироваться после тесного контакта с пациентом COVID-19 делали это в течение 14 дней, как требуется правилами.

На прошлой неделе правительство ввело штрафы в размере до 10 000 фунтов стерлингов за нарушение правил самоизоляции и предлагает 500-фунтовую выплату поддержки низкооплачиваемым работникам, теряющим доход из-за карантина.

Исследователи заявили, что финансовая поддержка самоизоляции может стимулировать ее соблюдения.

В исследовании использовались данные, собранные в период со 2 марта по 5 августа и основанные на 42 127 ответах от 31 787 участников в возрасте старше 16 лет.

По состоянию на четверг в Британии было самое высокое число умерших от COVID-19 в Европе - 41 902 человека.