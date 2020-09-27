У Нідерландах черговий антирекорд: майже 3000 випадків коронавірусу за добу
Неділя, 27 вересня 2020, 17:52
Кількість нових випадків зараження коронавірусом у Нідерландах в неділю досягла рекордного рівня в 2999 випадків.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.
Попередній максимум в 2777 випадків був зареєстрований в п'ятницю, а загальна кількість зареєстрованих випадків перевищила 100 000 раніше минулого тижня.
Органи охорони здоров'я також повідомили про вісьмох померлих за останню добу, загальна кількість померлих становить 6374.
В середньому за останні сім днів було зареєстровано 2552 позитивних тестів на день в порівнянні з 1667 тижнем раніше.
За останні сім днів реєстрували в середньому 14 смертей на день серед інфікованих проти чотирьох смертей на день тижнем раніше.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua