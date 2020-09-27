Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Мінську 50-й день протестів, центр міста перекрила військова техніка

Вірменія оголосила загальну мобілізацію і військовий стан

Макрон: зрозуміло, що Лукашенко повинен піти

Вірменія і Азербайджан заявили про бойові дії у Нагірному Карабаху






У Нідерландах черговий антирекорд: майже 3000 випадків коронавірусу за добу

Неділя, 27 вересня 2020, 17:52

Кількість нових випадків зараження коронавірусом у Нідерландах в неділю досягла рекордного рівня в 2999 випадків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Попередній максимум в 2777 випадків був зареєстрований в п'ятницю, а загальна кількість зареєстрованих випадків перевищила 100 000 раніше минулого тижня.

Органи охорони здоров'я також повідомили про вісьмох померлих за останню добу, загальна кількість померлих становить 6374.

В середньому за останні сім днів було зареєстровано 2552 позитивних тестів на день в порівнянні з 1667 тижнем раніше.

За останні сім днів реєстрували в середньому 14 смертей на день серед інфікованих проти чотирьох смертей на день тижнем раніше.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Нідерланди Епідемія у цифрах
powered by lun.ua