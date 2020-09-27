В Нидерландах очередной антирекорд: почти 3000 случаев коронавируса в сутки

Число новых случаев заражения коронавирусом в Нидерландах в воскресенье достигло рекордного уровня в 2999 случаев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Предыдущий максимум в 2777 был зарегистрирован в пятницу, а общее количество зарегистрированных случаев превысило 100 000 ранее на прошлой неделе.

Органы здравоохранения также сообщили о восьми умерших ха последние сутки, общее количество умерших составляет 6374.

В среднем за последние семь дней было зарегистрировано 2552 положительных теста в день по сравнению с 1667 неделей ранее.

За последние семь дней регистрировали в среднем 14 смертей в день среди инфицированных против четырех смертей в день неделей ранее.