Суд у справі МН17 оголосив перерву на прохання адвокатів обвинуваченого росіянина

У Нідерландах закінчився черговий етап судових засідань у справі збитого над Донецькою областю літака МН17, оголошена перерва до 3 листопада.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Суддя Хендрік Стейнхаус оголосив перерву на прохання захисту одного з чотирьох обвинувачених – росіянина Олега Пулатова.

Адвокати на сьогоднішньому засіданні заявили, що зустрілися зі своїм клієнтом Пулатовим у Росії. За словами нідерландського адвоката Сабіни тен Дуссхате, яка представляє інтереси Пулатова, спілкування з клієнтом було "плідним та корисним".

Вона сказала, що Пулатов розповів адвокатам, що бачив лише наслідки збиття МН17, але безпосередньо не має стосунку до збиття літака. Однак, Пулатов визнав, що брав участь у бойових діях на Донбасі.

Адвокат заявила, що через коронавірус захист довго не мав змоги зустрітися з Пулатовим, тож не зміг подати всі клопотання в червні. Захист наполягає, що їм потрібно скласти "повну картину подій" після зустрічі з Пулатовим. Вони пообіцяли подати всі клопотання в листопаді.

Крім Пулатова, у справі проходять росіяни Ігор Стрєлков (Гіркін) і Сергій Дубинський, а також громадянин України Леонід Харченко. Жоден з чотирьох фігурантів до суду не з'явився, захист є тільки у Пулатова.

Як повідомлялося, прокуратура Нідерландів під час судових слухань у справі збитого над Донбасом у 2014 році літака MH17 представила запис нових телефонних розмов, які доводять, що лайнер був збитий установкою "Бук", про яку говорили підозрювані.

Нагадаємо, 10 липня стало відомо, що Нідерланди подадуть позов проти Росії до ЄСПЛ через її роль у збитті літака рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році.

Цим кроком уряд Нідерландів хоче підтримати окремі скарги родичів загиблих, які вже звернулися до ЄСПЛ.

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