Суд по делу МН17 объявил перерыв по просьбе адвокатов обвиняемого россиянина

В Нидерландах закончился очередной этап судебных заседаний по делу сбитого над Донецкой областью самолета МН17, объявлен перерыв до 3 ноября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Судья Хендрик Стейнхаус объявил перерыв по просьбе защиты одного из четырех обвиняемых - россиянина Олега Пулатова.

Адвокаты на сегодняшнем заседании заявили, что встретились со своим клиентом Пулатовым в России. По словам нидерландского адвоката Сабины тен Дуссхате, которая представляет интересы Пулатова, общение с клиентом было "плодотворным и полезным".

Она сказала, что Пулатов рассказал адвокатам, что видел только последствия катастрофы МН17, но непосредственно не имеет отношения к сбитию самолета. Однако Пулатов признал, что участвовал в боевых действиях на Донбассе.

Адвокат заявила, что из-за коронавируса защита долго не могла встретиться с Пулатовым, поэтому не смогла подать все ходатайства в июне. Защита настаивает, что им нужно составить "полную картину событий" после встречи с Пулатовым. Они пообещали подать все ходатайства в ноябре.

Кроме Пулатова, по делу проходят россияне Игорь Стрелков (Гиркин) и Сергей Дубинский, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Ни один из четырех фигурантов в суд не явился, защита есть только у Пулатова.

Как сообщалось, прокуратура Нидерландов во время судебных слушаний по делу сбитого над Донбассом в 2014 году самолета MH17 представила запись новых телефонных разговоров, которые доказывают, что лайнер был сбит установкой "Бук", о которой говорили подозреваемые.

Напомним, 10 июля стало известно, что Нидерланды подадут иск против России в ЕСПЧ за ее роль в сбивании самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Этим шагом правительство Нидерландов хочет поддержать отдельные жалобы родственников погибших, которые уже обратились в ЕСПЧ.

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