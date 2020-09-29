ЄС відновив переговори про приєднання до Європейської конвенції про права людини

Європейська комісія і 47 держав-членів Ради Європи відновлять офіційні переговори про приєднання Європейського Союзу до Європейської конвенції про права людини в Страсбурзі з 29 вересня по 2 жовтня.

Про це "Європейській правді" повідомили в пресслужбі Ради Європи.

Європейська конвенція про права людини - це міжнародний договір, прийнятий Радою Європи в 1950 році з метою допомогти захистити права людини і основні свободи людей. Рада Європи не є частиною Євросоюзу. Це окрема міжнародна організація, створена в 1949 році, яка просуває права людини, демократію та верховенство закону.

Всі 47 держав-членів Ради Європи, в тому числі 27 країн ЄС, вже є учасниками Європейської конвенції про права людини. Однак сам ЄС - ні. Це означає, що дії інститутів, агентств та інших органів ЄС в даний час не можуть бути оскаржені в Європейському суді з прав людини в Страсбурзі.

Більш того, фізичні особи можуть подавати скарги на держави-члени ЄС до Європейського суду з прав людини щодо їх дій, вжитих на виконання законодавства ЄС. Однак сам ЄС не може формально брати участь в цих розглядах.

Приєднання дозволить ЄС брати участь у таких справах - і виконувати рішення Страсбурзького суду - разом зі своїми державами-членами.

По суті, приєднання ЄС до ЄКПЛ означатиме, що ЄС підпорядковується тим же правилам і тій же системі міжнародного нагляду за дотриманням прав людини, що і його 27 держав-членів і 20 інших членів Ради Європи.

Приєднання ЄС до ЄКПЛ дозволить окремим особам подавати скарги на ЄС в незалежний міжнародний суд - Європейський суд з прав людини в Страсбурзі.

Згідно з умовами ЄКПЛ, ЄС буде зобов'язаний виправити будь-які порушення прав людини, встановлені Страсбурзьким судом.

Це також допоможе переконатися, що рішення Європейського суду з прав людини в Страсбурзі і Суду ЄС в Люксембурзі з прав людини узгоджені з юридичної точки зору.

Слід зазначити, що Лісабонський договір 2009 року містив юридичне зобов'язання про приєднання ЄС до ЄКПЛ.

У період з 2010 по 2013 роки між 47 державами-членами Ради Європи та Єврокомісією, яка вела переговори від імені ЄС, пройшли великі переговори. Однак в грудні 2014 року Суд ЄС дійшов висновку, що укладена угода є несумісною з законодавством ЄС.

У жовтні 2019 року Єврокомісія проінформувала генерального секретаря Ради Європи про те, що ЄС готовий відновити переговори про приєднання до ЄКПЛ. Комітет міністрів Ради Європи прийняв рішення про відповідний переговорний мандат на початку 2020 року, що призвело до офіційного відновлення переговорів цього тижня.