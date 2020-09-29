ЕС возобновил переговоры о присоединении к Европейской конвенции о правах человека

Европейская комиссия и 47 государств-членов Совета Европы возобновят официальные переговоры о присоединении Европейского Союза к Европейской конвенции о правах человека в Страсбурге с 29 сентября по 2 октября.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Совета Европы.

Европейская конвенция о правах человека - это международный договор, принятый Советом Европы в 1950 году с целью помочь защитить права человека и основные свободы людей. Совет Европы не является частью Евросоюза. Это отдельная международная организация, созданная в 1949 году, которая продвигает права человека, демократию и верховенство закона.

Все 47 государств-членов Совета Европы, в том числе 27 стран ЕС, уже являются участниками Европейской конвенции о правах человека. Однако сам ЕС - нет. Это означает, что действия институтов, агентств и других органов ЕС в настоящее время не могут быть обжалованы в Европейском суде по правам человека в Страсбурге.

Более того, физические лица могут подавать жалобы на государства-члены ЕС в Европейский суд по правам человека на их действия, принятые во исполнение законодательства ЕС. Однако сам ЕС не может формально участвовать в этих разбирательствах.

Присоединение позволит ЕС участвовать в таких делах - и выполнять решения Страсбургского суда - вместе со своими государствами-членами.

По сути, присоединение ЕС к ЕКПЧ будет означать, что ЕС подчиняется тем же правилам и той же системе международного надзора за соблюдением прав человека, что и его 27 государств-членов и 20 других членов Совета Европы.

Присоединение ЕС к ЕКПЧ позволит отдельным лицам подавать жалобы на ЕС в независимый международный суд - Европейский суд по правам человека в Страсбурге.

По условиям ЕКПЧ, ЕС будет обязан исправить любые нарушения прав человека, установленные Страсбургским судом.

Это также поможет убедиться, что решения Европейского суда по правам человека в Страсбурге и Суда ЕС в Люксембурге по правам человека согласованы с юридической точки зрения.

Следует отметить, что Лиссабонский договор 2009 года содержал юридическое обязательство о присоединении ЕС к ЕКПЧ.

В период с 2010 по 2013 годы между 47 государствами-членами Совета Европы и Еврокомиссией, которая вела переговоры от имени ЕС, прошли большие переговоры. Однако в декабре 2014 года Суд ЕС пришел к выводу, что заключенное соглашение несовместимо с законодательством ЕС.

В октябре 2019 года Еврокомиссия проинформировала генерального секретаря Совета Европы о том, что ЕС готов возобновить переговоры о присоединении к ЕКПЧ. Комитет министров Совета Европы принял решение о соответствующем переговорном мандате в начале 2020 года, что привело к официальному возобновлению переговоров на этой неделе.