Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Британія і Канада запровадили санкції проти Лукашенка

Генсек НАТО закликав Грузію прискорити підготовку до членства в Альянсі

Західні ЗМІ: Туреччина надсилає до Азербайджану підконтрольних їй бойовиків

Прикордонники пояснили, як пускатимуть іноземців в Україну та якими є правила самоізоляції






В Уельсі закликають зробити платним популярний національний парк через "навалу" туристів

Вівторок, 29 вересня 2020, 16:04

В Уельсі пропонують запровадити плату за відвідування національного парку Сноудонія та інших у зв’язку з "навалою" туристів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

У зв’язку з пандемією коронавірусу цього літа більшість британців провели свої відпустки у межах країни. Як наслідок, охочих відвідати популярні місця стало в рази більше. 

Національний парк Сноудонія, один з найпопулярніших в країні, влітку потерпав від величезного напливу відвідувачів, яких виявлялося більше, ніж кількість, на яку розрахована інфраструктура. 

Оскільки місць для паркування не вистачає, люди заставляють сотнями авто вузькі гірські дороги. У липні лише за один день за неправильне паркування оштрафували 180 автомобілів.

На стежках всередині парку скупчуються натовпи. 

 

"Для нас це було важким і несподіваним ударом, ми ніколи не стикалися ні з чим подібним - усе через кількість відвідувачів", - зазначає Пітер Разерфорд із адміністрації парку. 

"Схоже, тривалий час ми дивилися лише на прибутки від туристів, замість того, щоб враховувати і його негативний вплив", - каже його колега Хелен Пай.

Щоб підтримувати порядок, парку у "найгарячіший" сезон довелося залучити більше 100 волонтерів. 

На тлі цієї ситуації від самих парків та політичних сил лунають заклики збільшити фінансування для Сноудонії та ще двох парків - Маяків Брекон та  Пемброкширського узбережжя, щоб вони могли краще підготуватися до великої кількості відвідувачів.

В уряді Уельсу раніше повідомили, що на них додатково виділили 800 тисяч фунтів стерлінгів на подолання впливу епідемії Covid-19.

У Сноудонії, найбільшому національному парку Уельсу, розташована найвища вершина Англії та Уельсу і найбільше озеро.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Велика Британія Туризм
powered by lun.ua