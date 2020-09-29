В Уельсі закликають зробити платним популярний національний парк через "навалу" туристів

В Уельсі пропонують запровадити плату за відвідування національного парку Сноудонія та інших у зв’язку з "навалою" туристів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

У зв’язку з пандемією коронавірусу цього літа більшість британців провели свої відпустки у межах країни. Як наслідок, охочих відвідати популярні місця стало в рази більше.

Національний парк Сноудонія, один з найпопулярніших в країні, влітку потерпав від величезного напливу відвідувачів, яких виявлялося більше, ніж кількість, на яку розрахована інфраструктура.

Оскільки місць для паркування не вистачає, люди заставляють сотнями авто вузькі гірські дороги. У липні лише за один день за неправильне паркування оштрафували 180 автомобілів.

На стежках всередині парку скупчуються натовпи.

"Для нас це було важким і несподіваним ударом, ми ніколи не стикалися ні з чим подібним - усе через кількість відвідувачів", - зазначає Пітер Разерфорд із адміністрації парку.

"Схоже, тривалий час ми дивилися лише на прибутки від туристів, замість того, щоб враховувати і його негативний вплив", - каже його колега Хелен Пай.

Щоб підтримувати порядок, парку у "найгарячіший" сезон довелося залучити більше 100 волонтерів.

На тлі цієї ситуації від самих парків та політичних сил лунають заклики збільшити фінансування для Сноудонії та ще двох парків - Маяків Брекон та Пемброкширського узбережжя, щоб вони могли краще підготуватися до великої кількості відвідувачів.

В уряді Уельсу раніше повідомили, що на них додатково виділили 800 тисяч фунтів стерлінгів на подолання впливу епідемії Covid-19.

У Сноудонії, найбільшому національному парку Уельсу, розташована найвища вершина Англії та Уельсу і найбільше озеро.