В Уэльсе призывают сделать платным популярный национальный парк из-за "нашествия" туристов

В Уэльсе предлагают ввести плату за посещение национального парка Сноудония и других в связи с "нашествием" туристов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

В связи с пандемией коронавируса этим летом большинство британцев провели свои отпуска в пределах страны. Как следствие, желающих посетить популярные места стало в разы больше.

Национальный парк Сноудония, один из самых популярных в стране, летом страдал от огромного наплыва посетителей, которых оказывалось больше, чем количество, на которое рассчитана инфраструктура.

Поскольку мест для парковки не хватает, люди заставляют сотнями авто узкие горные дороги. В июле только за один день за неправильную парковку оштрафовали 180 водителей.

На тропах внутри парка образуются скопления людей.

"Для нас это было тяжелым и неожиданным ударом, мы никогда не сталкивались ни с чем подобным - все из-за количества посетителей", - отмечает Питер Разерфорд из администрации парка.

"Похоже, долгое время мы смотрели только на доходы от туристов, вместо того чтобы учитывать и негативное влияние", - говорит его коллега Хелен Пай.

Чтобы поддерживать порядок, парку в "горячий сезон" пришлось привлечь более 100 волонтеров.

На фоне этой ситуации от самих администраций парков и политических сил звучат призывы увеличить финансирование для Сноудонии и еще двух парков - Маяки Брекон и Пемброкширского побережья, - чтобы они могли лучше подготовиться к большому количеству посетителей.

В правительстве Уэльса ранее сообщили, что их дополнительно выделили 800 000 фунтов стерлингов на преодоление влияния эпидемии COVID-19.

В Сноудонии, крупнейшем национальном парке Уэльса, расположены самая высокая вершина Англии и Уэльса и большое озеро.