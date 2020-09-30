Британія: Палата громад остаточно схвалила проєкт, що знищує домовленості про Brexit

Члени Палати громад парламенту Британії остаточно підтримали спірний законопроєкт про внутрішній ринок, який суперечить частині угоди про Brexit, укладеної між Брюсселем і Лондоном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

На тлі побоювань, що цей крок порушить міжнародне право, міністри погодилися дати парламенту право голосу, перш ніж почати використовувати повноваження, які вони отримають відповідно до законопроєкту про внутрішній ринок.

Закон, який Палата громад підтримала 340 голосами проти 256, тепер буде переданий в Палату лордів.

Уряд каже, що закон допоможе захистити цілісність Великої Британії.

Новий закон дозволить Британії самостійно приймати рішення щодо управління переміщенням товарів через Ірландське море, і, фактично, позбавить ЄС можливості контролювати імпорт до південної частини Ірландії та далі на спільний ринок ЄС у разі, якщо буде збережений прозорий ірландський кордон.

Але лейбористи, Ліберальні демократи, SNP і ЄС стверджують, що, скасування урядом частини договору, підписаного ЄС і Британією, може завдати шкоди міжнародній репутації і становищу країни.

П'ять колишніх прем'єр-міністрів Британії - Джон Мейджор, Тоні Блер, Гордон Браун, Девід Кемерон і Тереза Мей - висловилися проти законопроєкту.

Парламентські дебати з приводу законопроєкту у вівторок почалися, коли ЄС і Британія почали дев'ятий - і останній - запланований раунд переговорів, спрямованих на укладення торгової угоди.

ЄС зажадав від Великої Британії відмовитися від основних частин законопроєкту до кінця вересня, в іншому випадку до кінця року не буде укладено угоду про майбутню торгівлю.

Перехідний період після Brexit, протягом якого Британія дотримується торговельних правил ЄС і залишається всередині Митного союзу і єдиного ринку, закінчується в кінці року.

Детальніше про це читайте у статті: Британія проти всіх: як один документ руйнує домовленості з Лондоном про Brexit.