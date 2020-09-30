Британия: Палата общин одобрила проект, уничтожающий договоренности о Brexit

Члены Палаты общин парламента Британии окончательно поддержали спорный законопроект о внутреннем рынке, который противоречит части соглашения о Brexit, заключенного между Брюсселем и Лондоном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

На фоне опасений, что этот шаг нарушит международное право, министры согласились дать парламенту право голоса, прежде чем начать использовать полномочия, которые они получат в соответствии с законопроектом о внутреннем рынке.

Закон, который Палата общин поддержала 340 голосами против 256, теперь будет передан в Палату лордов.

Правительство говорит, что закон поможет защитить целостность Великобритании.

Новый закон позволит Британии самостоятельно принимать решения по управлению перемещением товаров через Ирландское море, и, фактически, лишит ЕС возможности контролировать импорт в южной части Ирландии и далее на общий рынок ЕС в случае, если будет сохранен прозрачный ирландский границу.

Но лейбористы, Либеральные демократы, SNP и ЕС утверждают, что отмена правительством части договора, подписанного ЕС и Британией, может нанести ущерб международной репутации и положению страны.

Пять бывших премьер-министров Британии Джон Мейджор, Тони Блэр, Гордон Браун, Дэвид Кэмерон и Тереза Мэй - высказались против законопроекта.

Парламентские дебаты по поводу законопроекта во вторник начались, когда ЕС и Британия начали девятый - и последний - запланирован раунд переговоров, направленных на заключение торговой сделки.

ЕС потребовал от Великобритании отказаться от основных частей законопроекта до конца сентября, в противном случае до конца года не будет заключено соглашение о будущей торговле.

Переходный период после Brexit, в течение которого Британия придерживается торговых правил ЕС и остается внутри Таможенного союза и единого рынка, заканчивается в конце года.